“Detto tra Noi” in compagnia della band di musica popolare Kiepò

Torna l’appuntamento con Detto tra Noi, il programma condotto da Antonella Agresti e Roberta Foccillo. Ospite della puntata la band di musica popolare “Kiepò”. In rappresentanza del gruppo, in videocollegamento, Nello Tancredi. Una chiacchierata per scoprire i successi del gruppo non solo in Cilento, ma anche in giro per il mondo.

Detto tra Noi va in onda ogni giovedì alle 20:40 sul canale 79 del DTT, in streaming su InfoCilento.it e in replica il venerdì subito dopo l’edizione l’edizione del telegiornale delle 13:55