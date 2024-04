Campania: Approvato il Calendario Scolastico 2024/2025

È stato approvato dalla Giunta Regionale della Campania il Calendario Scolastico per l’anno scolastico 2024/2025. Le lezioni per tutti gli ordini e gradi di istruzione, compresi i percorsi formativi, avranno inizio il 12 settembre 2024 e si concluderanno il 7 giugno 2025. Sono previsti 203 giorni di lezione, che scendono a 202 se la festività del Santo Patrono coincide con un giorno di attività didattica. Per le Scuole dell’Infanzia, il termine delle attività educative è fissato per il 30 giugno 2025.

Flessibilità e Recuperi

Come consuetudine, le scuole avranno la facoltà di anticipare l’inizio delle lezioni fino a tre giorni rispetto alla data ufficiale, recuperando i giorni persi nel corso dell’anno.

Festività e Ponti

Il calendario scolastico 2024/2025 in Campania prevede diverse chiusure per festività e ponti: