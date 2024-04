Altavilla Silentina, riapre la Foresta. Saranno installate anche le giostrine per i bambini

Per permettere a tutti di trascorrere delle belle giornate di primavera in uno scenario unico, il comune di Altavilla Silentina, ha riaperto l’area verde della Foresta.

Il sito è nuovamente fruibile

La parte basta del sito naturale e tanto suggestivo è nuovamente fruibile dopo una serie di lavori che vi sono stati effettuati.

Al fine di ripristinare tutti gli spazi per renderli adatti alla fruizione, i lavori stanno continuando in altre aree del sito dove saranno anche installate anche alcune giostrine per i bambini.

In questo modo la Foresta diventerà anche un luogo di gioco e non solo di svago e relax per le famiglie.

Le dichiarazioni del sindaco Cembalo

Ma non è tutto perché dall’ente, guidato dal sindaco Francesco Cembalo, hanno fatto sapere che il 25 aprile presso la Foresta arriveranno anche gli scout, che hanno scelto il sito per le loro attività all’aperto.

“Ad ogni cittadino raccomandiamo di curare questo luogo come fosse la propria casa e di essere sentinella affinché nessuno lo danneggi” questo l’appello diramato dalla casa comunale.