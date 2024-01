Agropoli: presto saranno installate nuove giostre per bambini

Il Comune di Agropoli, guidato dal sindaco Roberto Mutalipassi, intende installare delle nuove giostre per bambini in un’area pubblica della città.

Ecco dove saranno installate

In particolare si tratta di due nuove giostre, il trenino lillipuziano su binari e la giostrina per bambini azionata a motore. L’Ente ha individuato in via eccezionale, l’area di Piazza Nassyria per l’allocazione delle due giostre per bambini nel periodo, dal rilascio del titolo autorizzatorio da parte della competente Area e sino al 30.06.2024 e dal 01.09.2024 al 20.11.2024; è stata inoltre individuata, in via eccezionale, l’area di Piazza della Repubblica per l’allocazione delle due giostre per bambini nel periodo che va dal 01.07.2024 al 31.08.2024.

Il provvedimento è valido fino all’individuazione delle aree comunali disponibili per l’installazione delle attività dello spettacolo viaggiante ovvero, in mancanza di approvazione del predetto piano/regolamento, fino al 20.11.2024.

L’iniziativa

La richiesta di installazione delle giostre era pervenuta al Comune agropolese da parte della sig. ra Lavano Maria in qualità socio accomandatario della società The New World of Baby di Marina Lavano e C sas.

A carico dei giostrai sarà ogni ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalla autorizzazione concessa possano derivare all’Ente esonerando il medesimo da qualsiasi responsabilità per i danni agli spazi stessi nonché a terzi; la pulizia e la sistemazione degli spazi assegnati sarà carico dei giostrai, nonché il rispetto del vigente regolamento di polizia urbana.