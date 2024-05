L’Aurora Boreale illumina il Cilento

Un evento suggestivo ha colorato di rosa i cieli del Cilento nella notte di venerdì 10 maggio: l’aurora boreale. Tra le 22.30 e le 23.30, un arco di luce ha squarciato il buio, regalando uno spettacolo insolito a tutti i fortunati che si sono trovati a testimoniarlo.

Numerose foto e video del cielo roseo in piena notte sono state condivise sui social network. In molti si sono interrogati sulla natura di questo fenomeno, inusuale per le nostre latitudini.

Di cosa si tratta

Si è trattato di un SAR, ovvero un “arco aurorale rosso stabile”, un fenomeno atmosferico causato dall’interazione tra le particelle cariche del Sole e l’atmosfera terrestre. In parole semplici, è un gioco di luci che si verifica quando le particelle solari, deviate dal campo magnetico terrestre, colpiscono gli atomi e le molecole dell’atmosfera, eccitandoli.

Le condizioni meteo favorevoli, unite all’intensa attività solare degli ultimi giorni, hanno creato le condizioni ideali per l’osservazione dell’aurora boreale, seppur in modo attenuato rispetto ad altre zone del Pianeta, anche nel Cilento.