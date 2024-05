Nella Biblioteca Erica in Piazza Santini a Capaccio Scalo si è tenuta la festa regionale dell’Europa 2024. Un incontro importante per discutere sui valori dell’unità, della pace e della solidarietà con l’obiettivo principale di costruire un Europa sempre più unita e forte. All’evento organizzato dal Comune di Capaccio Paestum e dall’Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa hanno partecipato molti giovani.