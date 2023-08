Albanella: associazioni in rete installano giostre e panchine nelle aree pubbliche

Nel comune di Albanella alcune giostrine installate in diverse aree pubbliche, hanno fatto la felicità di ragazzi e bambini che hanno ricominciato ad affollare tali spazi per vivere dei momenti di incontro e di sana socializzazione. L’idea è nata dall’ATS U’ Vitt’, composta dall’unione di quattro associazioni del territorio, e dall’ASD Albanella che, con i proventi della ventisettesima edizione della “Festa dell’Olio di Oliva”, tenutasi lo scorso novembre nella piazza di Albanella, e della prima edizione dell’iniziativa “Una giornata per Albanella”, hanno acquistato le giostrine e le panchine per attrezzare le varie aree site sia nel capoluogo, sia presso la frazione di Matinella.

L’iniziativa

Delle operazioni di installazione e saldatura, finalizzate ad ancorare le attrezzature al suolo e quindi a renderle sicure, si è fatto carico l’ente comunale, guidato dal sindaco, Renato Iosca.

“Insieme possiamo fare tanto quindi il nostro invito è di abbandonare le polemiche e darsi da fare” hanno fatto sapere dall’Ats U’ Vitt’.

I componenti delle associazioni che hanno deciso di fare rete per lavorare insieme, si sono posti l’obiettivo, tanto apprezzato e condiviso dagli abitanti del luogo, di portare avanti delle iniziative che hanno scopi sociali, tra cui quello di migliorare le condizioni di vivibilità del paese partendo dalla cura degli spazi pubblici di cui tutti possono e devono godere.