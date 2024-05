C’è una sola lista in campo a San Pietro al Tanagro. Si tratta di Enrico Zambrotti che scende in campo sostenuto dalla lista Un patto per San Pietro.

Elezioni 2024 a San Pietro al Tanagro – Le liste

“Un Patto per San Pietro”

Candidato sindaco Enrico Zambrotti

Antonio Pagliarulo

Piera Aromando

Antonio Boffa

Marianna Cardiello

Andres Miguel Crisci

Nicolino D’Antonio

Elena Fiordispina

Roberta Rita Franco

Pietro Marmo

Giuseppe Vollaro