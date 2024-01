Agropoli, ladri in azione: abitazione colpita durante un funerale

Ancora ladri in azione ad Agropoli. L’ultimo colpo ben studiato è avvenuto ai danni di un noto pescatore. Approfittando della casa vuota, in concomitanza con un funerale, ignoti sono riusciti ad accedere all’interno e a portare via denaro e oggetti di valore.

La rabbia del proprietario

“Oggi mentre una bambina piangeva il padre morto tragicamente in mare,siete entrati a casa mia a derubarmi…..avete preso tutto ma non vi servirà a condurre una vita felice…prima o poi pagherete per questo che fate…siete dei vigliacchi”, l’amaro commento della vittima del furto.

Gli altri colpi in città

Ma quello commesso ieri nel primo pomeriggio è soltanto uno dei colpi che ormai si stanno moltiplicando in tutto il territorio cilentano. Ma ad essere prese di mira sono anche le attività commerciali.

Tra queste un salone di una parrucchiera sito a ridosso del centro cittadino. “Non importa il danno economico, vorrei solo recuperare il mio telefono con foto e video della mia mamma”. Questo l’appello della proprietaria.