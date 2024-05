Sicurezza nella zona orientale di Salerno, l’allarme di Pessolano: “Situazione ormai fuori controllo”

Torna a risuonare l’allarme sicurezza a Salerno. Sotto i riflettori, in particolare, la zona orientale della città, teatro di numerosi furti e tentati colpi avvenuti nei giorni precedenti ai danni di diverse attività commerciali, banche e cittadini privati. Per il capogruppo di Oltre, Donato Pessolano, si tratta di una situazione “ormai fuori controllo”, che necessita di interventi urgenti.

L’allarme di Pessolano

“E’ un trend preoccupante che non ha precedenti analoghi nel recente passato, e che riflette il disinteresse dell’amministrazione a tutelare la cittadinanza che vive nella zona“. Il duro attacco di Donato Pessolano.

“Non è possibile rimanere fermi di fronte ad un’escalation del genere: la Zona Orientale non può tornare indietro a svariati decenni fa. Lo abbiamo denunciato più volte negli ultimi anni, senza che ci sia stata alcuna risposta concreta da parte di Palazzo di Città, se non quella di realizzare interventi-spot e inaugurazioni in pompa magna accompagnate da dichiarazioni roboanti, che non rispecchiano, tuttavia, lo stato di assoluto abbandono in cui versa l’intero territorio, che è anche il più popoloso della nostra città”, continua il

Capogruppo di Oltre.

L’appello

Pessolano ha quindi lanciato un appello al sindaco Vincenzo a Napoli a richiedere al prefetto un potenziamento organico delle Forze dell’Ordine presenti in città “E, liddove lo si reputi necessario, anche richiedendo l’intervento dell’Esercito che, in passato, ha operato con successo nel corso dell’operazione Strade Sicure. – Conclude Pessolano – Pur in numero ridotto, la presenza degli uomini in divisa esprime, al momento, l’unico avamposto dello Stato in luoghi che, altrimenti, rischiano di trasformarsi in periferie degradate di provincia. Non lo merita Salerno, non lo meritano i cittadini della zona orientale”.

L’arresto dell’ultim’ora

Intanto oggi è stato arrestato uno straniero per rapina e porto di oggetti atti ad offendere. Stando alle ricostruzioni della Questura, l’indagato, nei pressi del molo Masuccio di Salerno, avrebbe sottratto il portafogli ad un passante sotto la minaccia di un coltello.