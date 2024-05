Capaccio Paestum: Carmine Caramante dà il via alla sua campagna elettorale

Manca sempre meno alle prossime elezioni amministrative di giugno nel Comune di Capaccio Paestum, dove l’attesa cresce giorno per giorno. Nel corso della giornata di ieri il candidato sindaco Carmine Caramante ha inaugurato il suo comitato elettorale.

Anche in questo caso la scelta della sede è ricaduta su Capaccio Scalo, esattamente in Via Salvo D’Acquisto. Durante l’inaugurazione Caramante ha presentato la sua lista con tutti i suoi candidati al consiglio comunale ed il suo programma elettorale.