Elezioni comunali 2024 a San Rufo: ecco liste e candidati

A San Rufo sono due le liste in campo per il rinnovo del consiglio comunale. Il sindaco uscente Michele Marmo torna alla guida di una lista “Impegno e Solidarietà per San Rufo”. Tante le riconferme e qualche new entry.

Ma fino a pochi giorni fa sembrava che quella del sindaco uscente fosse l’unica lista presentata nel piccolo comune del Vallo di Diano, ed invece il colpo di scena. In campo è scesa anche la lista “Ricominciamo da qui” con candidato sindaco Angelo Fiore, ex dipendente comunale di San Rufo che ha smosso le acque nel piccolo centro del Vallo di Diano.

Elezioni 2024 a San Rufo – Le liste

“Impegno e Solidarietà per San Rufo”

Candidato sindaco Michele Marmo

Aquino Maria Antonietta

Marmo Martina

Marmo Rosa Caterina

Salvioli Vincenzo

Setaro Domenico Mario

Sertaro Gino

Setaro Luigi

Tierno Luigi

Tierno Mattia

“Insieme Ricominciamo da Qui”

Candidato sindaco Angelo Fiore



Mariarosa Cimino

Antonella Manzo

Maria Spinelli

Antonio Marmo

Mario Marmo

Giuseppe Mario Murano

Giuseppe Setaro