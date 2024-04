Ricetta della domenica: le delizie al limone, un dolce fresco e goloso

Le Delizie al limone sono un dolce fresco e raffinato, perfetto per concludere un pasto in bellezza o per una pausa caffè pomeridiana. La loro consistenza morbida e cremosa, unita al gusto intenso del limone, le rende irresistibili a grandi e piccini.

Prepararle in casa è più semplice di quanto si pensi, e il risultato vi sorprenderà!

Ingredienti

Per il pan di Spagna:

5 uova

70 g di zucchero semolato

50 g di farina 00

2,5 limoni (scorza grattugiata di mezzo limone per l’impasto e 2 limoni per la decorazione)

1 fialetta di aroma limone (mezza per l’impasto e mezza per il ripieno)

Per la crema pasticcera:

500 ml di latte

4 tuorli

100 g di zucchero semolato

40 g di farina 00

1 bacca di vaniglia

la scorza di 1 limone

Per la crema al limone:

200 ml di succo di limone

100 g di zucchero semolato

40 g di burro

30 g di acqua

30 g di maizena

2 tuorli

1/2 bacca di vaniglia

Per la finitura:

500 ml di panna fresca da montare

Limoncello (facoltativo)

Fette di limone e menta per decorare

Procedimento

Preparare il pan di Spagna:

Separare i tuorli dagli albumi. Montare i tuorli con lo zucchero fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. Unire la farina setacciata e la scorza di limone grattugiata, mescolando delicatamente. Montare a neve ferma gli albumi e incorporarli al composto con una spatola, con movimenti rotatori dal basso verso l’alto. Versare il composto in una teglia rotonda foderata con carta da forno e cuocere in forno statico preriscaldato a 180°C per circa 20-25 minuti. Sfornare e lasciare raffreddare completamente.

Preparare la crema pasticcera:

In un pentolino scaldare il latte con la bacca di vaniglia e la scorza di limone. In una ciotola sbattere i tuorli con lo zucchero fino ad ottenere un composto chiaro. Unire la farina setacciata e mescolare bene. Versare gradualmente il latte caldo nel composto di tuorli e zucchero, mescolando continuamente con una frusta. Riportare il composto sul fuoco e cuocere a fiamma bassa, mescolando sempre, fino a quando la crema si addensa. Togliere dal fuoco, coprire con pellicola a contatto e far raffreddare completamente.

Preparare la crema al limone:

In un pentolino mescolare il succo di limone, lo zucchero, l’acqua e la maizena. Aggiungere i tuorli e la vaniglia e mescolare bene. Portare a ebollizione su fiamma bassa, mescolando continuamente, fino a quando la crema si addensa. Togliere dal fuoco, unire il burro a pezzetti e mescolare fino a farlo sciogliere completamente. Coprire con pellicola a contatto e far raffreddare completamente.

Comporre le Delizie al limone:

Tagliare il pan di Spagna in due dischi. Bagnare il disco inferiore con un po’ di limoncello diluito con acqua. Spalmare la crema pasticcera sul disco di pan di Spagna. Coprire con il secondo disco di pan di Spagna. Spalmare la crema al limone sulla superficie e sui bordi della torta. Montare la panna fresca e distribuirla sulla torta, livellandola con una spatola. Decorare con fette di limone e foglie di menta.

Conservazione

Le Delizie al limone si conservano in frigorifero per un massimo di 3 giorni.