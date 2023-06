Cheesecake al limone: ecco la ricetta della fresca e deliziosa torta estiva, che conquisterà il palato di tutta la famiglia

Ecco la ricetta di una deliziosa cheesecake al limone, una torta fresca e perfetta per l’estate! Il suo gusto raffinato e la piacevole nota acidula del limone regaleranno una sensazione unica al palato.

La cheesecake al limone è il dolce perfetto anche per una dolce pausa nei pomeriggi estivi o dopo pranzo nelle giornate più calde dell’estate. Immaginatevi uno strato croccante di biscotto e una vellutata crema al formaggio delicatamente profumata al limone. Ma il tocco “glam” arriva con uno strato di superficie di un bel giallo accattivante che catturerà l’attenzione di tutti sulla vostra cheesecake!

Ecco la ricetta della cheesecake al limone

Questo dessert non è eccessivamente dolce e saprà conquistare anche i palati più raffinati. Seguite i nostri passaggi per realizzate la cheesecake al limone, il successo è garantito!

Ingredienti

250 g di biscotti secchi (tipo digestive)

100 g di burro fuso

500 g di formaggio cremoso (tipo philadelphia)

200 g di zucchero

Succo e scorza grattugiata di 2 limoni

4 uova

200 ml di panna fresca

2 cucchiai di farina

Zucchero a velo per decorare

Procedimento

Preparate la base della cheesecake. Tritate i biscotti secchi fino a ottenere una consistenza simile a quella della sabbia. Aggiungete il burro fuso e mescola bene fino a ottenere un composto omogeneo. Versate il composto di biscotti nella base di una teglia a cerniera di 24 cm di diametro e pressa bene con il dorso di un cucchiaio per creare uno strato uniforme. Mettete la teglia in frigorifero per circa 30 minuti per far solidificare la base. Nel frattempo, preriscaldate il forno a 160°C.

In una ciotola grande, mescolate il formaggio cremoso con lo zucchero fino a ottenere una crema liscia e senza grumi. Aggiungete il succo e la scorza grattugiata dei limoni e mescolate bene. Aggiungete le uova, una alla volta, mescolando bene dopo ogni aggiunta. Aggiungete anche la panna fresca e la farina e mescolate fino a ottenere un composto omogeneo. Versate l’impasto sulla base di biscotti nella teglia e livella la superficie con una spatola. Cuocete la cheesecake nel forno preriscaldato per circa 50-60 minuti, o finché la superficie sarà leggermente dorata e il centro sarà appena tremolante.

Sfornate la cheesecake e lasciatela raffreddare completamente a temperatura ambiente. Poi mettetela in frigorifero per almeno 4 ore, meglio se per tutta la notte, in modo che si solidifichi bene.

Prima di servire, decorate con scorza di limone grattugiata o fette di limone.

Come conservare la cheesecake

La cheesecake al limone può essere conservata in frigorifero per circa 3-4 giorni. Assicurati di coprirla bene con della pellicola trasparente o metterla in un contenitore ermetico per mantenere la sua freschezza.