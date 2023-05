Celebra la tua mamma con una cheesecake ai frutti di bosco fatta in casa: ecco la ricetta

In occasione della festa della mamma, abbiamo deciso di fare un omaggio speciale preparando una gustosa cheesecake ai frutti di bosco fatta in casa. Questo regalo originale dimostrerà il nostro affetto e la nostra gratitudine in modo unico e speciale, senza dover necessariamente ricorrere a regali costosi.

Siamo certi che questa torta preparata con le nostre mani conquisterà il palato della nostra mamma e la renderà felice di poter gustare un dolce così delizioso.

Ecco la ricetta per preparare una cheesecake ai frutti di bosco

Ingredienti

200 g di biscotti secchi

100 g di burro

500 g di mascarpone

200 g di zucchero a velo

4 uova

1 bustina di vanillina

200 g di frutti di bosco misti (freschi o surgelati)

Zucchero a velo q.b.

Procedimento

Iniziate tritando finemente i biscotti secchi con un mixer o mettendoli in un sacchetto e passandoci sopra un mattarello. In una ciotola, mescolate i biscotti tritati con il burro sciolto fino a ottenere un composto omogeneo. Rivestite la base di una tortiera con questo composto, livellandolo bene con il dorso di un cucchiaio. Fate raffreddare in frigorifero per almeno mezz’ora. In un’altra ciotola, sbattete il mascarpone con lo zucchero a velo e la vanillina, fino ad ottenere una crema liscia e senza grumi. Aggiungete le uova, una per volta, continuando a mescolare fino a quando non avrete ottenuto una crema densa e vellutata. Versate questa crema sulla base di biscotti nella tortiera e cuocete in forno preriscaldato a 180°C per circa 45 minuti, o fino a quando la superficie sarà dorata e la torta avrà una consistenza soda ma morbida al tatto. Fate raffreddare la cheesecake completamente a temperatura ambiente, poi copritela con i frutti di bosco misti. Spolverate con zucchero a velo a piacere e mettete in frigorifero per almeno un’ora prima di servire.

La cheesecake ai frutti di bosco è pronta per essere gustata

Ecco fatto! La vostra cheesecake ai frutti di bosco è pronta per essere gustata. Vi consigliamo di conservarla in frigorifero per massimo tre giorni, coperta con pellicola trasparente o un coperchio.

Non vi resta che mettervi ai fornelli e preparare questa deliziosa torta per la vostra mamma. Siamo sicuri che ne sarà entusiasta e non vedrà l’ora di gustare ogni boccone.

Auguri a tutte le mamme e buona preparazione a voi!