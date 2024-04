Truffe ad anziani: arresti domiciliari ad Amalfi per due persone

Il 17 aprile, i Carabinieri dell’Aliquota Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della

Compagnia di Amalfi hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti

domiciliari, emessa, su richiesta dalla Procura della Repubblica di Salerno, dal Giudice per le

Indagini Preliminari del Tribunale di Salerno nei confronti di M. T., originario di Maddaloni (CE), e C. D. P., di Casalnuovo di Napoli, indagati per due distinti episodi di truffa aggravata commessi in Amalfi in danno di persone anziane.

I fatti

I due, in particolare, sono accusati di avere, nel mese di agosto 2023, dopo essersi presentati presso

le abitazioni delle persone offese, indotto le vittime in errore, una volta con la tecnica di

consegna del pacco ordinato dal finto nipote, altra volta del finto avvocato, chiedendo

monili in oro e denaro. In uno dei due episodi si sarebbero impossessati anche dei risparmi

dei due anziani coniugi, ammontanti complessivamente a circa 53.000,00 euro.

Il provvedimento

“Il provvedimento cautelare è ovviamente suscettivo di impugnazione e le accuse cosi

formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento” – fanno dalla procura.