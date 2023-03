Truffa aggravata ai danni di anziani: due arresti nel salernitano

L’attività dei Carabinieri della Compagnia di Amalfi ha portato all’esecuzione di un’ordinanza cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di due uomini. La misura è stata emessa dal gip di Salerno, su richiesta della Procura, per il reato di truffa aggravata ai danni di anziani.

Le accuse contro i due uomini

Secondo le accuse, nel 2022 i due si sarebbero presentati come corrieri di una ditta di spedizioni presso l’abitazione di un’anziana di Maiori. Avrebbero quindi chiesto alla signora di consegnare loro circa 15.000 euro in contanti, paventando conseguenze legali in caso di mancato pagamento. Il denaro sarebbe stato necessario per sbloccare la consegna di un pacco destinato al nipote della vittima.

L’importanza della misura cautelare

L’ordinanza cautelare degli arresti domiciliari è stata emessa per evitare che i due uomini possano ripetere l’azione criminale e per garantire la sicurezza delle persone anziane e vulnerabili.

La truffa aggravata ai danni degli anziani è un reato grave, che causa danni non solo economici ma anche psicologici e sociali.

La necessità di una maggiore attenzione verso gli anziani

Questo episodio di truffa ai danni di anziani conferma la necessità di una maggiore attenzione da parte della società e delle istituzioni verso le persone anziane, che sono spesso vittime di reati come furti, rapine e truffe. È importante che i familiari e i vicini di casa di anziani soli e fragili siano vigilanti e pronti a segnalare eventuali comportamenti sospetti alle forze dell’ordine.