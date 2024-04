Prima Categoria: Atletico Agropoli Cilento e Poseidon volano in finale

Festa per Poseidon e Atletico Agropoli negli spareggi promozione di Prima Categoria. Risultato analogo per entrambi le compagini che superano le rispettive avversarie di misura, per 1-0 e si scontreranno in finale per determinare chi andrà al turno successivo.

Le gare

L’Atletico Agropoli Cilento supera l’Atletico Bellizzi grazie ad una rete nella ripresa di Cataldo, imbeccato da un’ottima giocata di Barone.

Nonostante le tante assenze la squadra di mister Voza riesce a fare risultato pieno e vola in finale dove affronterà la Poseidon, proprio quest’ultima mette subito il discorso in discesa contro l’Atletico Battipaglia con una rete di D’Attilio e poi amministra l’incontro senza soffrire nulla o quasi.

Adesso sarà Poseidon – Atletico Agropoli Cilento la finale che determinerà la squadra che passerà al turno successivo dei play-off, con la Poseidon che avrà il vantaggio del fattore campo e del doppio risultato nei 120’ minuti.