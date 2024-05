Il Sole 24 ore esalta E-Way Finance: un’eccellenza italiana nella transizione energetica con sede nel Cilento

Nel panorama italiano dedicato alle energie rinnovabili, E-Way Finance si erge come protagonista indiscussa, eccellendo nella progettazione e realizzazione di impianti fotovoltaici, agrofotovoltaici ed eolici. La società, con sede anche ad Albanella, vanta una comprovata esperienza e un know-how maturati nel corso degli anni, affermandosi come leader indiscusso nel settore. Ad esaltare l’azienda made in Cilento è l’edizione odierna de Il Sole 24 ore.

Sinapsi di Successo: La Sinergia tra Fucino Green e Alma Energia

Alle solide basi poste da E-Way Finance si aggiunge il valore inestimabile della sinergia tra i due azionisti: Fucino Green, controllata dalla Banca del Fucino, e Alma Energia Srl, guidata dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale Domenico Cerruti, anche editore di InfoCilento. Questa collaborazione strategica ha permesso di definire obiettivi ambiziosi e di delineare un percorso di crescita solido e duraturo.

Un Portfolio Imponente: 3,2 GW di Energia Rinnovabile

Il portfolio di E-Way Finance è a dir poco ragguardevole, includendo progetti per una potenza complessiva di ben 3,2 GW. Di questi, oltre 1,2 GW sono dedicati all’energia eolica, a testimonianza del forte impegno dell’azienda nel campo delle rinnovabili più promettenti.

Obiettivo: 200 MW di Potenza in Esercizio entro il 2027

Lo sguardo di E-Way Finance è rivolto al futuro, con un obiettivo ambizioso ma realistico rivela Il Sole 24 Ore: diventare un Independent Power Producer con una potenza in esercizio di almeno 200 MW entro il prossimo triennio. Questo traguardo rappresenterebbe un passo fondamentale nel percorso di transizione energetica dell’Italia, contribuendo concretamente alla decarbonizzazione del Paese.

Un Team in Crescita: 60 Risorse per Sviluppare il Futuro

Per perseguire i propri obiettivi ambiziosi, E-Way Finance punta su un team di 60 risorse interne altamente qualificate, con sede presso la storica sede della famiglia Cerruti ad Albanella. Il team vanta una comprovata esperienza nello sviluppo di progetti eolici e fotovoltaici, dislocati in diverse regioni d’Italia.

L’Ingresso di Ernesto Chiorazzi: Un Rinforzo di Prim’Ordine

L’ingresso di Ernesto Chiorazzi nel Consiglio di Amministrazione di E-Way Finance rappresenta un ulteriore rafforzamento per la società. La sua esperienza e il suo know-how nel settore finanziario saranno un valore aggiunto inestimabile per il perseguimento degli ambiziosi obiettivi prefissati.

E-Way Finance: un modello da seguire per la Transizione Energetica

Con il suo impegno concreto nella produzione di energia rinnovabile, E-Way Finance si propone come modello da seguire per la transizione energetica in Italia. La società, con Domenico Cerruti vero pioniere nel settore delle rinnovabili ed eccellenza nel settore, dimostra come sia possibile coniugare innovazione, sostenibilità e crescita economica, offrendo un contributo prezioso alla costruzione di un futuro più verde per il Paese.