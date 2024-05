Sabato 18 maggio la Notte dei Musei: appuntamento al Museo Archeologico Nazionale di Eboli. Ecco il programma

Sabato 18 maggio 2024, in occasione della Notte Europea dei Musei, la Direzione regionale Musei Campania, diretta dal prof. Massimo Osanna, presenta la rassegna internazionale di danza contemporanea “Il Desiderio. Proiezioni tra Oriente e Occidente” che si svolgerà da maggio a ottobre 2024 in suggestivi luoghi della cultura come il Museo archeologico nazionale di Eboli e della Media Valle del Sele, il Museo archeologico nazionale di Pontecagnano “Etruschi di frontiera” e Parco archeologico, la Certosa di San Lorenzo a Padula e la Villa romana e Antiquarium di Minori.

Il progetto

Il progetto, con la Direzione artistica di Claudio Malangone, è finanziato dalla Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura nell’ambito del bando “Sostegno per la valorizzazione delle attività di spettacolo dal vivo da svolgersi negli istituti e luoghi della cultura presenti su tutto il territorio nazionale e da parte di soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero della Cultura che si occupano della conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale” ed è cofinanziato dal Comune di Pontecagnano Faiano, dal Comune di Padula, dalla Comunità Montana Vallo di Diano.

I temi della rassegna, “Il Desiderio” e il dialogo artistico tra Occidente e Oriente, rappresentano il fil rouge che accomuna i luoghi prescelti, custodi di testimonianze dell’interazione tra culture che attraversano lo spazio e il tempo e insieme organismi viventi capaci di stimolare conoscenza, partecipazione e connessione tra popoli. “Il Desiderio”, spinta che muove le aspirazioni di singoli e gruppi, sarà centrale nelle performances di coreografi e artisti italiani e internazionali (tra cui la Compagnia Nazionale di Danza Contemporanea della Corea del Sud) che condurranno i visitatori in un dinamico confronto tra prospettive intime e sociali, aprendo alla contaminazione tra musei, arte e danza.

Il primo appuntamento il 18 maggio

Il primo appuntamento è previsto per sabato 18 maggio al Museo archeologico nazionale di Pontecagnano “Etruschi di frontiera” e al Museo archeologico nazionale di Eboli e della Media Valle del Sele in occasione della Notte Europea dei Musei con apertura straordinaria serale.

La rassegna

La rassegna proseguirà secondo il seguente calendario

Museo archeologico nazionale di Eboli

– 18 maggio 2024, ore 19.30: ARB Dance Company in KNOTTING di e con Marco Munno | Borderlinedanza in MATRICOLA di e con Luigi Aruta / Borderlinedanza in DILATAZIONE DI UN ATTIMO di e con Noemi De Rosa. Ingresso gratuito;

– 14 giugno 2024, ore 19.30: Campania Danza in CONTAMINAZIONI coreografia di Antonella Iannone, musiche eseguite dal vivo da Marco de Simone | Borderlinedanza in DEPENDESPORTS di e con Antonio Formisano. Ingresso gratuito;

– 28 settembre 2024, ore 19.30: Asmed/Balletto di Sardegna HOMMAGE A ROLAND PETIT – Mostra fotografica ORFEO ED EURIDICE coreografia di Mario Coccetti | Movimento Danza in CITTA’ PERDUTA, coreografia di Gabriella Stazio. Ingresso a 1 euro.

Museo archeologico di Pontecagnano

– 18 maggio 2024, 20.00: Ersiliadanza in COPPELIA coreografia di Laura Corradi con Midori Watanabe e Carlotta Plebs. Ingresso a 1 euro;

– 4 agosto 2024, ore 19.30: Mandala Dance Company BALANCIER coreografia di Paola Soressa |Borderlinedanza in MUSIC IN BETWEEN coreografia di G. Prevazi. Ingresso gratuito;

– 28 settembre 2024, ore 19.30: Padova Danza in IL CANTO DI ORFEO coreografia di Adriana Cristiano | Patschaporn Distakup in TRACING-CARRYNG-FADING. Ingresso a 1 euro;

– 20 ottobre 2024, ore 19.30: Miki Matsuse in LA VIE D’UN ARTIST: OMAGGIO A MISHA VAN HOECKE. Ingresso gratuito.

Parco archeologico di Pontecagnano

– 28 giugno 2024, ore 21.30: EZ3 Association Espresso Forma in HERES NEL NOME DEL FIGLIO coreografia di Ezio Schiavulli, musiche eseguite dal vivo da Dario de Filippo e Donato Manco. Ingresso gratuito;

– 29 giugno 2024, ore 21.30: Lino Cannavacciuolo e Artgarage in ENSEMBLE coreografia di Emma Cianchi, musiche eseguite dal vivo da Lino Cannavacciuolo. Ingresso gratuito;

– 30 giugno 2024, ore 21.30: Borderlinedanza in SACRE coreografia di Claudio Malangone, musiche eseguite dal vivo da Simonetta Tancredi e Lucio Grimaldi. Ingresso gratuito.

Villa romana e Antiquarium di Minori

– 21 giugno 2024, ore 20.00: Borderlinedanza in NO TIME coreografia di Gjergj Prevazi. Ingresso gratuito.

Certosa di San Lorenzo a Padula

– 27 luglio 2024, ore 21.30: Korea National Contemporary Dance Company in JUNGLE coreografia di Sung Yong Kim. Ingresso gratuito;

– 28 luglio 2024, ore 21.30: Borderlinedanza in SACRE coreografia di Claudio Malangone, musiche eseguite dal vivo da Simonetta Tancredi e Lucio Grimaldi. Ingresso gratuito.