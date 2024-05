Serre, oggi la riapertura del Parco Giochi “Luisa Monti” dotato di una giostra inclusiva

Sarà riaperto a partire dalle ore 18:00 di oggi, sabato 18 maggio, il Parco Giochi “Luisa Monti” sito in via Ennio D’Aniello. I bambini di Serre potranno riavere, così, uno spazio dedicato al divertimento all’aria aperta e alla socializzazione.

Gli interventi

La chiusura temporanea dell’area si era resa necessaria per consentire i lavori di riqualificazione e potenziamento del Parco in cui sono state sostituite le vecchie panchine, è stato rifatto il manto in erba sintetica, sono stati cambiati i giochi per bambini per sostituirli con attrezzature più nuove e rispettose di tutte le normative ed è stata installata una giostra adatta ai bambini e ai ragazzi con disabilità motorie.

“Abbiamo reso tale spazio davvero fruibile e inclusivo e abbiamo potenziato l’impianto di videosorveglianza della zona per evitare atti vandalici” ha fatto sapere il sindaco, Antonio Opramolla. Di recente, a Serre, sono stati migliorati diversi spazi pubblici d’intrattenimento. I lavori riqualificazione hanno interessato, infatti, anche il Parco Giochi di Borgo San Lazzaro, anch’esso dotato di una giostra accessibile alle persone con disabilità e il Parco Giochi “Conforti”.