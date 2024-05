Uomo muore per arresto cardiaco a Salerno: inutili i soccorsi

Tragedia questa mattina a Salerno, dove un uomo di circa 60 anni è deceduto per arresto cardiocircolatorio in strada. Il fatto è accaduto intorno alle 7:20 in via Lorenzo Cavaliero.

L’accaduto

L’uomo stava passeggiando lungo il marciapiede quando improvvisamente si è accasciato a terra. Un passante, accortosi della scena, ha immediatamente prestato soccorso all’uomo e ha allertato il 118. Sul posto sono giunti un’ambulanza infermieristica e un’auto medica dalla vicina guardia medica. I soccorritori hanno tentato di rianimare l’uomo con massaggio cardiaco, farmaci e defibrillatore, ma purtroppo ogni tentativo è risultato vano. L’uomo non ha mai ripreso conoscenza.

Intervento delle forze dell’ordine

Sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno delimitato la zona per consentire i soccorsi e per far defluire il traffico veicolare. Una volta constatato il decesso, è stato informato il magistrato di turno, che ha disposto la rimozione della salma e la sua consegna ai familiari.

La morte dell’uomo ha destato sgomento tra i passanti e i residenti della zona.