Giovane di Caggiano perde la vita a Roma. Esce da una discoteca e si accascia a terra

Triste notizie per la comunità di Caggiano che questa mattina si è svegliata con la notizia del decesso, per cause in corso di accertamento di un giovane di 29 anni del posto mentre si trovava a Roma.

La ricostruzione

Il ragazzo, uscito da una discoteca dove aveva passato la serata con altri due amici, si è accasciato a terra. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.

Il malore che lo ha colpito non gli ha lasciato scampo. Sono in corso gli accertamenti del caso per stabilire l’esatta causa del decesso.

Il lutto

Grande il cordoglio della sua comunità dove la notizia della morte del giovane si è diffusa velocemente.