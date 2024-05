Torna nelle piazze l’Azalea dell’Airc: per la festa della mamma regala la speranza, ecco dove trovarle

Anche quest’anno, nelle piazze italiane, in occasione della Festa della Mamma, torna l’Azalea della ricerca dell’Airc (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro). Dal lontano 1984, anno della sua prima edizione, l’Azalea della Ricerca ha saputo conquistare il cuore degli italiani. Il suo successo è stato reso possibile grazie alla generosità dei cittadini e all’impegno instancabile di oltre 20.000 volontari, che si adoperano per distribuire le piante in ogni angolo del Paese. Questa capillare distribuzione consente a tutti di partecipare attivamente al sostegno della ricerca contro il cancro femminile.

Quarant’anni di speranza e impegno

Quest’anno, l’Azalea della Ricerca festeggia un traguardo importante: il suo quarantesimo compleanno. Un anniversario che ci ricorda quanto sia fondamentale continuare a investire nella ricerca scientifica per garantire un futuro migliore a tutte le donne. È un momento di riflessione su quanto sia importante mantenere viva la speranza e l’impegno nella lotta contro il cancro.

Sostenere la Ricerca: Un Atto di Solidarietà e Responsabilità

L’Azalea della Ricerca non è solo un fiore colorato, ma un prezioso alleato nella battaglia contro i tumori femminili. Grazie alle molteplici donazioni, il ricavato verrà investito in progetti mirati alla prevenzione, diagnosi e cura dei tumori che colpiscono le donne. In particolare, il cancro al seno, una delle forme più diffuse, ha visto negli ultimi vent’anni significativi progressi nella sopravvivenza, passando dal 78% all’85%.

Dove Trovare l’Azalea della Ricerca in Cilento e Vallo di Diano

Agropoli, Piazza Vittorio Veneto

Bivio di Acquavella, Casal Velino

Capaccio Paestum, Piazza Santini

Casalbuono, Piazza Carlo Pisacane

Caselle in Pittari, Farmacia Bruno

Cicerale, Piazza Primicile Carafa

Castel San Lorenzo, Via Roma

Laurino, Piazza A. Magliani

Ogliastro Cilento, Piazza Europa

Omignano, Piazza S. Antonio

Ottati, Piazza Municipio

Padula, Lago dei Trecento – SS. Annunziata; Certosa di San Lorenzo; Padula Scalo, Piazza Chiesa Sant’Alfonso

Piaggine, Piazza Umberto I

Piazza Comunale, San Marco di Castellabate

Piazza Municipio, Salento

Piazza San Marco, Roccadaspide

Piazza Umberto I, Sala Consilina

Piazza Umberto I, San Pietro al Tanagro

Piazza Vittorio Emanuele, Vallo della Lucania

Piazza Europa, Santa Maria di Castellabate

Piazza Europa, Sant’Arsenio

Piazza Lucia, Santa Maria di Castellabate

Piazza Umberto I, Polla

Piazza Vittorio Veneto, Santa Maria di Castellabate