Per la festa della mamma torna nelle piazze l’Azalea dell’AIRC: una pianta diventata simbolo della ricerca contro il cancro. Ecco dove trovarla

Anche quest’anno torna l’azalea della Fondazione Airc a colorare le piazze di Italia in occasione della festa della mamma. Un fiore che è diventato il simbolo di una battaglia per sostenere per sostenere i ricercatori impegnati nella ricerca di diagnosi sempre più tempestive e terapie più efficaci per i tumori che colpiscono le donne.

Da oltre 30 anni, l’azalea della ricerca è diventata una tradizione in occasione di questa ricorrenza, un fiore speciale da regalare alle madri e a tutte le donne, un prezioso alleato nella lotta per la salute al femminile.

L’Azalea della ricerca

L’Azalea della ricerca, è una pianta colorata che fiorisce ogni anno ed è diventata un prezioso alleato per la salute delle donne, infatti il ricavato delle molteplici donazioni sarà investito in progetti di prevenzione, diagnosi e cura dei tumori femminili. Il cancro al seno è molto frequente, ma negli ultimi due decenni la ricerca ha ottenuto i migliori risultati portando la sopravvivenza dal 78% all’85%.

Le piante si possono trovare in tantissime piazze d’Italia e anche in 23 comuni del salernitano.

L’evento

Domenica 14 maggio, circa ventimila volontari di Airc saranno nelle piazze italiane per distribuire l’Azalea della Ricerca in cambio di una donazione di 18 euro. Inoltre, verrà consegnata una speciale Guida contenente informazioni sulla prevenzione e la cura dei tumori e altro ancora. Per chi desidera fare una sorpresa alla propria madre, anche a distanza, è possibile ordinare l’Azalea su Amazon.it.

Ecco dove trovare le azalee nelle piazze in provincia di Salerno

Agropoli – Piazza Vittorio Veneto (presso gioielleria Rizzo)

Altavilla Silentina – Via Municipio

Battipaglia – Piazza Aldo Moro

Bellizzi – Via Roma

Campagna – Piazza Palatucci Quadrivio, Piazza Mercato

Casal Velino – Piazza Bivio Acquavella

Casalbuono – Piazza Carlo Pisacane

Castel San Lorenzo – Via Roma

Castellabate – San Marco

Castelcivita – Piazza del Comune

Capaccio Paestum – Piazza Santini

Cicerale – Piazza Primicile Carafa

Eboli – Piazza della Repubblica

Laurino – Piazza A. Magliani

Ogliastro Cilento – Piazza Europa

Omignano – Piazza S. Antonio

Ottati – Piazza Municipio

Padula – Piazza Chiesa Sant’Alfonso, Piazza Certoda di San Lorenzo, Piazza Umberto I, Largo dei Trecento

Piaggine – Piazza Umberto I

Pontecagnano Faiano – Piazza Sabbato

Roccadaspide – Piazza De Marco

Sala Consilina – Piazza Umbero I

Salento Piazza Municipio

Salerno – Piazza S. Francesco, Via Velia, Piazzetta Barracano ,Parco Pinocchio, Lungomare Trieste, Piazza Cavour, Via Poseidonia, Pastena, Piazza Monsignor Grasso, Parco Arbostella

Sapri – Via Lungomare

Vallo della Lucania – Piazza Vittorio Emanuele