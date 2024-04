“VIVIAMOCILENTO”, ufficializzato il primo artista: Colapesce, DiMartino

“Il tempo giusto è lento…ma con il ritmo che ti nasce dentro”.

Torna anche quest’anno a Pollica il festival “VIVIAMOCILENTO”, un’iniziativa rientrante nel Bando Borghi, Linea B del programma promosso dal Ministero della Cultura per la valorizzazione dei più bei borghi d’Italia, che in questi anni è diventata un appuntamento fisso per il territorio cilentano.

I primi artisti

Il viaggio emozionale nel Cilento avrà inizio nei giorni 13-14-15 settembre e già promette di essere ricco di sorprese.

Ad incantare con la loro musica, nell’ultima serata, sarà il duo siciliano Colapesce Dimartino, che ha aggiunto nel suo tour estiva “Lux Eterna Beach” anche la tappa di Acciaroli. Reduci dallo straordinario successo dovuto alle partecipazioni sanremesi, i due si esibiranno con un live acustico, in pieno stile Slow.

L’evento

ViviamoCilento, non è solo musica ma anche cibo e riscoperta: percorsi suggestivi, degustazioni sensoriali di prodotti tipici, concerti e performance artistiche coinvolgenti…

Non ci resta quindi, che attendere gli altri artisti che ci accompagneranno nel nostro “arrivederci” all’estate 2024.