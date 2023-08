Capaccio Paestum punta sulla mobilità sostenibile con i veicoli elettrici

Il Comune di Capaccio Paestum, guidato dal sindaco Franco Alfieri, punta sulla mobilità sostenibile; è intenzione dell’Amministrazione Comunale provvedere all’integrazione del servizio di trasporto mobilità sostenibile attraverso il noleggio di n. 4 veicoli elettrici, al fine di favorire il miglioramento dello stesso. In questo modo l’Ente può, favorire ed incentivare lo sviluppo della mobilità elettrica cittadina, perseguendo, tra gli altri, gli obiettivi di politica per la riduzione dell’inquinamento atmosferico.

Ok al noleggio di altri 4 veicoli elettrici

L’Amministrazione lo scorso anno, aveva provveduto ad attivare le procedure per il noleggio ed il successivo acquisto di n. 5 veicoli elettrici, a seguito di un notevole miglioramento della mobilità sul territorio; visto l’incremento turistico presente nella Città di Capaccio Paestum e al fine di favorire il miglioramento del servizio di trasporto, il Comune ha ritenuto opportuno provvedere all’integrazione del servizio in questione attraverso il noleggio di n. 4 veicoli elettrici.

Gli obiettivi

Il Comune di Capaccio Paestum riconosce l’urgenza e la necessità di contrastare gli effetti sulla salute legati alle emissioni di inquinanti da parte dei mezzi di trasporto che provocano, in base ai numerosi studi di settore pubblicati, morti premature e gravi roblemi di salute, oltre al bisogno di interventi ribaditi dall’Unione Europea attraverso varie Direttive tra cui la UE 2016/2284, in vigore dal 31/12/2016, che ha imposto nuovo stringenti limiti alle emissioni di inquinanti. Tra le varie iniziative volte a ridurre le emissioni in atmosfera legate al trasporto, quella di maggior impatto è considerata l’incentivazione all’uso di veicoli elettrici per la mobilità.

L’Ente si riserva, comunque, di provvedere, eventualmente, all’acquisto dei veicoli elettrici o parte di essi, con successivo ed apposito atto deliberativo – nel caso in cui, a seguito di attenta analisi – si dovessero riscontrare un notevole miglioramento e soddisfacimento del bisogno collettivo sia per la cittadinanza che per i turisti, nonché un vantaggio economico per il Comune.