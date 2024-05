Omignano Scalo: l’A.S.D. Fasana vola alla finale Nazionale della Federazione Ginnastica a Riccione

Il Centro Ginnastica Fasana, sotto la guida esperta del tecnico FGI e Csen Rosa Maria Esposito, di Omignano Scalo, continua a riscuotere successi straordinari nel mondo della ginnastica artistica. Con la recente partecipazione alle fasi regionali a Monterusciello, il centro ha dimostrato ancora una volta la sua eccellenza, portando in alto il nome della sua comunità e qualificandosi per la prestigiosa Finale Nazionale della Federazione Ginnastica D’Italia a Riccione. In questa competizione di spicco, le atlete, tra gli 8 e i 12 anni, più talentuose d’Italia nel livello Gold, si sfideranno per il titolo di campionesse italiane allieve Gold.

Un importante traguardo

Grazie alla straordinaria performance di Adelaide Consalvo, categoria A1, il centro ha conquistato posizioni di rilievo sul podio in tutte e tre le fasi, dimostrando la sua superiorità tecnica e il duro lavoro svolto sotto la guida attenta del coach Esposito.

Il prossimo step, ora, sarà la Finale Nazionale della Federazione Ginnastica D’Italia a Riccione. Questa competizione rappresenta il culmine dell’impegno e della dedizione delle ginnaste del Centro, offrendo loro l’opportunità di confrontarsi con le migliori atlete del paese nel prestigioso livello Gold.

Soddisfazione e orgoglio da parte della coach Rosa Maria Esposito

“Chissà se un giorno riusciremo a partecipare a quella gara tanto ambita..” Quel “chissà se” è diventato certezza. Quel “chissà se” mi ha fatto capire che forse niente è impossibile quando qualcosa si vuole davvero. Il segreto per vincere è quello di essere felici e credere che prima o poi i sogni, anche quelli più difficili, si realizzano con il duro lavoro e con un amore incondizionato per quello che si fa – dice Rosa Maria – Il bello dei progetti ambiziosi è che ti fanno provare tutte le emozioni che un essere umano può provare, dalla paura di non farcela a quella di vedere un sogno realizzarsi, ma è il processo che sta nel mezzo che tra alti e bassi fa crescere, maturare e migliorarsi. Questo spero sia solo un punto di partenza per un viaggio unico verso i nostri sogni” – conclude emozionata.