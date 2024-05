La Battipaglise dice addio ai sogni di Eccellenza: le Zebrette incassano un poker dal Città di Campagna

Nel primo turno dei play off del campionato di Promozione, girone D, è il Campagna ad espugnare il “Mario Provenza” di Macchia ed approdare al secondo turno play off dove sabato affronterà la Virtus Stabia ancora in trasferta. Nulla da fare per la Battipagliese crollata senza alcun tipo di attenuanti.

La cronaca

Dopo un inizio promettente dei padroni di casa con una conclusione di Olmos e di Mancino dalla distanza, entrambe parate a terra da Pergamena, è il Campagna a passare al 22’ con un pallonetto da centrocampo del battipagliese Guerrera che trova Viscido fuori dai pali e lo uccella. Il raddoppio parte ancora dai piedi di Guerrera: calcio di punizione dai trenta metri che Viscido devia sull’incrocio dei pali con la palla che cade sui piedi di Monaco che da due passi appoggia in rete. Siamo al 43’.

Passano altri 3 minuti e arriva il tris ospite che spezza le gambe alla Battipagliese. Manzo e Discepolo non s’intendono in un disimpegno difensivo e favoriscono la pressione di D’Acunto che appoggia per Campione che a tu per tu con Viscido non sbaglia.

Il secondo tempo

Ad inizio ripresa il Campagna cala il poker: generoso penalty fischiato dal direttore di gara per contatto in area di rigore tra Zoppino e Limatola con lo stesso esterno campagnese che realizza. Non c’è più partita.

A dieci dal termine arriva il punto della bandiera della Battipagliese con Santese, anche lui su calcio di rigore, per il decimo centro stagionale.