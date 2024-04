Focus Promozione: l’Ebolitana vince a Pagani e resta a comando. Rallenta la Battipagliese

L’Ebolitana vince a Pagani e mantiene il primato del girone D di Promozione Campania. Ora il destino è nelle mani dei biancoazzurri, che beneficeranno delle mura amiche del “Dirceu” per l’ultima grande sfida della stagione contro l’Atletico San Gregorio. Dal canto loro i “Leoni” sono in piena crisi e hanno incassato una pesante sconfitta in casa da parte della Junior Stabia, che sarà la sfidante al titolo per l’ultima forsennata tappa del campionato.

La Battipagliese agguanta la Sanseverinese in trasferta, ma il risultato di 1 a 1 non basta per sognare la promozione diretta, ormai sfumata. Resta, tuttavia, l’ennesimo risultato utile di una seconda parte di stagione giocata in modo straripante dalle “Zebrette”.

Ebolitana ancora in testa

L’Ebolitana si tiene stretta la testa della classifica. Lo fa contro un’avversaria non semplice, su un campo ostico. Prima Marrocco, poi una doppietta di Santucci mettono in cassaforte il risultato. Nel finale Giordano accorcia le distanze, ma non c’è tempo per i padroni di casa. Al fischio finale festeggiano i Biancoazzurri. Adesso i pensieri non possono che andare alla prossima sfida determinante contro l’Atletico San Gregorio, che vive un momento disastroso dal punto di vista dei risultati: nelle cinque partite precedenti è arrivata solo una vittoria. L’Ebolitana ha il destino nelle proprie mani, ma i ragazzi di mister Quaglia devono compiere lo step di maturazione successivo, quello che ti fa vincere i campionati: mettere da parte l’autolesionismo.

Una Battipagliese “sciupona si fa fermare dalla Sanseverinese

Nonostante una marea di occasioni da rete create nella seconda frazione di gioco, la Battipagliese non riesce ad andare oltre il pari contro la Sanseverinese. Il punto raccolto al “Superga”, però, consolida le zebrette al terzo posto in classifica a soli novanta minuti dalla fine del campionato.Il match inizia subito in salita per la Battipagliese che dopo nove minuti si trova sotto: calcio d’angolo di Donadio e perentorio colpo di testa di Del Sorbo che buca un incolpevole Viscido.

La Battipagliese raccoglie le idee e prova a pungere sul finale di tempo con Picaro, Natella e Olmos ma le conclusioni degli avanti zebrati sono imprecise. Al 5′ della ripresa arriva la rete del pari: calcio di punizione dal limite di Natella, smanaccia Genovese in tuffo e tap in di testa di Buonocore, giunto al settimo centro stagionale.

Comincia il forcing della Battipagliese alla ricerca del gol vittoria che, però, non arriva. La Battipagliese chiuderà la regular season domenica prossima in casa contro la Temeraria.

Risultati

Atletico Pagani- Ebolitana 2-3

San Gregorio-Junior Stabia 2-5

Campagna-Sporting Pontecagnano 4-0

Real Palomonte-Victoria Marra 2-5

San Valentino-Faiano 2-1

Sanseverinese-Battipagliese 1-1

Sant’Egidio-Centro Storico 1-1

Temeraria-Agerola 1-3

Classifica

Ebolitana 68

JunioR Stabia 67

Battipagliese 64

San Gregorio 63 Città di Campagna 61

Agerola 52

Sanseverinese 47

Victoria Marra 46

Atletico Pagani 33

Temeraria 31

Sporting Pontecagnano 28

Centro storio Salerno 27

Sant’Egidio 25

Faiano 24

Real Palomonte 8

San Valentino 8