Focus Promozione: l’Ebolitana a valanga sul San Valentino. Bene anche la Battipagliese

L'Ebolitana a valanga sul San Valentino avvicina l'Atletico San Gregorio. Bene anche la Battipagliese che continua il suo filotto di risultati utili. Nella venticinquesima giornata del girone D di Promozione Campania l'Atletico San Gregorio impatta a San Severino dove i padroni di casa riescono a bloccare la capolista sul risultato di 1 a 1. Un'occasione ghiotta per l'Ebolitana, che si sbarazza senza troppi affanni di un modesto San Valentino e accorcia in classifica.

Giornata positiva anche per la battipagliese che a Pontecagnano centra, mediante un rocambolesco 2 a 4, il suo 18esimo risultato utile consecutivo. Un cammino eccezionale che blinda la zona playoff.

L'Ebolitana a valanga

Gara subito in discesa per l'Ebolitana che trova il goal dopo soli due minuti con Naddeo al termine di un'azione manovrata. Il raddoppio è un tapin di Papalardo sottomisura. È, poi, Marrocco a fissare il risultato sul 3 a 0 con una bella conclusione dal limite. Si va a riposo, dunque, con il triplo vantaggio per i Biancoazzurri e la gara virtualmente chiusa. Nella ripresa apre le danze Naddeo, che firma la doppietta con un colpo da biliardo. Nel finale gloria personale anche per Bove con una marcatura deliziosa, sombrero su un avversario e palla al sette da distanza siderale. L'Ebolitana centra la sua seconda vittoria di fila con annesso pokerissimo, per contro il San Valentino continua a dimostrarsi una compagine modesta, capace finora di portare a casa solo una manciata di punti, quando siamo alla giornata numero venticinque.

Una gara pirotecnica per la Battipagliese

Nella venticinquesima giornata del campionato di Promozione, girone D, la Battipagliese batte lo Sporting Pontecagnano con il punteggio finale di 2 a 4 e, vista la concomitanza degli altri risultati di giornata, scavalca il Campagna in classifica e agguanta la quarta posizione in graduatoria.

Per le zebrette è il diciottesimo risultato utile consecutivo in campionato. Gli uomini di Calabrese offrono un primo tempo praticamente perfetto chiuso sul 3 a 0 a proprio favore grazie alla doppietta di Olmos intervallata dal ritorno al gol di Picaro.

Per il centrocampista argentino è il tredicesimo gol in campionato (più cinque in coppa) senza calci di rigore. Oltre alle tre segnature da segnalare almeno altre 4/5 nitide palle gol non concretizzate dagli avanti bianconeri. Dagli spogliatoi le zebrette escono leggermente scariche di testa e lo Sporting Pontecagnano ne approfitta accorciando il risultato con il centro di Mastrogiovanni dal dischetto (fallo di Serna su Tastardi) e il rasoterra di Tastardi. Ci pensa il subentrato Santese a calare il poker definitivo su calcio di rigore fischiato per atterramento di Picaro.

Al triplice fischio del direttore di gara scoppia la festa insieme ai circa 400 tifosi bianconeri giunti a Pontecagnano.

Classifica

Atletico San Gregorio 62

Ebolitana 61

Junior Stabia 58

Città di Campagna 54

Battipagliese 57

Agerola 46

Sanseverinese 43

Victoria Marra 40

Temeraria 30

Atletico Pagani 30

Centro Storico Salerno 25

Sant'Egidio Calcio 24

Atletico Faiano 23

Sporting Pontecagnano 22

Real Palomonte 7

San Valentino 4

Risultati

Junior Stabia- Città di Campagna 2-1

Palomonte-Atletico Pagani 2-7

Victoria Marra- Sant'Egidio 5-1

San Sanseverinese-Atletico San Gregorio 1-1

Sporting-Battipagliese 2-4

Atletico Faiano-Agerola 2-2

Centro Storico-Temeraria 4-2

Ebolitana-San Valentino 5-0