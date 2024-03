Focus Promozione: vincono Battipagliese ed Ebolitana, continua la corsa dell’Atletico San Gregorio

Le compagini della Piana del Sele portano a casa due vittorie nel corso della 25esima giornata del girone D di Promozione Campania. Continua, però, la corsa irrefrenabile dell’Atletico San Gregorio che si impone con un tennistico 5 a 1 in trasferta sul campo dell’Atletico Pagani: la capolista sale a quota 61 punti a più 3 sull’Ebolitana.

I Biancazzurri ritrovano il sorriso con una netta vittoria contro un’avversaria ostica come la Temeraria, i veleni del derby di settimana scorsa sembrano non aver lasciato scorie.

L’Ebolitana ritrova il sorriso

L’Ebolitana affronta la Temeraria dopo una settimana di polemiche incessanti. I Biancazzurri, tuttavia, non si fanno distrarre da pressioni esterne e offrono una prestazione degna della posizione che occupano in classifica.

La gara si indirizza subito sul giusto binario, al 5’ minuto Naddeo serve Fortunato che calcia dal limite non lasciando scampo a Bettoni. L’estremo difensore avversario è bravo in due occasioni a salvare i suoi evitando un passivo peggiore. Si va, dunque, a prendere il tè dell’intervallo sul risultato di 0 a 1 in favore dell’Ebolitana. E’ Naddeo, probabilmente il migliore dei suoi, a chiudere il match: azione personale in serpentina e palla alle spalle di Bettoni.

L’Ebolitana in questo modo porta a casa tre punti preziosi che le consentono di riprendere immediatamente l’inseguimento all’Atletico San Gregorio: i ragazzi di mister Quaglia vogliono crederci fino alla fine.

La Battipagliese supera il Centro Storico Salerno

Nella venticinquesima giornata del campionato di Promozione, girone D, la Battipagliese supera il

Centro Storico Salerno con il punteggio finale di 1 a 0.

Per le zebrette è il diciassettesimo risultato utile consecutivo in campionato: un ruolino di marcia invidiabile che consolida la formazione di Calabrese in piena corsa per un piazzamento play off.

Al “Provenza” è gara vera con le due squadre che si fronteggiano senza paura. Nella prima frazione di gioco ci prova Paciello all’11 su calcio di punizione ma Pisapia si allunga e devia il pallone in calcio d’angolo. Dall’altra parte ci prova Mazza ma la mira è imprecisa. Quasi al tramonto della prima frazione di gioco la Battipagliese trova il gol vittoria: lancio lungo dalle retrovie, Olmos

sbuca alle spalle della difesa ospite e si invola verso la porta trafiggendo Pisapia con un rasoterra imparabile. E’ l’undicesimo centro stagionale per il centrocampista argentino.

Nella ripresa la Battipagliese ha l’occasione per chiudere il match: Tizio tocca il pallone con una mano e il direttore

di gara indica il dischetto. Dagli undici metri Paciello si fa ipnotizzare da Pisapia che respinge con i piedi. A testa bassa le zebrette provano a trovare con forza la rete della tranquillità ma le conclusioni di sinistro di Natella e Gaeto non trovano lo specchio della porta. Brivido finale con un diagonale di Mazza, deviato da Mancino, su cui è prodigioso in tuffo Viscido.

Risultati

Agerola-Sporting 1-0

Atletico Pagani- Atletico San Gregorio 1-5

San Valentino-Junior Stabia 1-2

Sant’Egidio-Real Palomonte 2-0

Temeraria-Ebolitana 0-2

Faino-Sanseverinese 1-0

Battipagliese-Centro Storico Salerno 1-0

Città di Campagna-Victoria Marra 2-0

Classifica

Atletico San Gregorio 61

Ebolitana 58

Junior Stabia 55

Città di Campagna 54

Battipagliese 54

Agerola 45

Sanseverinese 42

Victoria Marra 37

Temeraria 30

Atletico Pagani 27

Sant’Egidio Calcio 24

Sporting Pontecagnano 22

Centro Storico Salerno 22

Faiano 22

Real Palomonte 7

San Valentino 4