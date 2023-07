Le spiagge di Capaccio Paestum ospitano di nuovo Fruit & Salad on the Beach

Fruit & Salad on the Beach torna in Campania.

L’importante campagna di sensibilizzazione al consumo di frutta e verdura, promossa dalle organizzazioni di produttori ortofrutticoli Agritalia, Arcadia, AOA, Costieragrumi e Terra Orti, ritorna sulle spiagge della Campania a partire da martedì 1° agosto 2023.

Grande accoglienza da parte dei piccoli bagnanti

I bambini hanno partecipato entusiasticamente alle attività che prevedevano il loro movimento fisico attraverso giochi sportivi ideati appositamente per loro. Particolarmente apprezzati anche i momenti di divulgazione con esperti del campo della nutrizione dai quali i giovani hanno appreso nozioni fondamentali per seguire, sin dalla giovane età, un’alimentazione e uno stile di vita sano ed equilibrato. Gradito da bambini e adulti è stato anche il quiz interattivo grazie al quale gli esperti hanno potuto verificare l’apprendimento delle nozioni trasmesse loro. A

l termine del gioco, i partecipanti che si sono aggiudicati la vittoria hanno ricevuto tanti gadget da poter utilizzare durante la loro permanenza sulle spiagge. Le giornate si sono concluse con la distribuzione di frutta a tutti i bagnanti della struttura balneare ospitante.

Interventi di esperti

In occasione delle tappe precedentemente tenutesi in Campania, sono intervenuti il direttore di Costieragrumi, Carlo De Riso, il Presidente della O.P Terra Orti, Alfonso Esposito e il direttore della O.P AOA, Gennaro Velardo.

Carlo De Riso ha dichiarato di essere fortemente motivato nel voler prendere parte a iniziative come Fruit & Salad on the beach in quanto consapevole che ad oggi tra giovani e adulti ci sia molta disinformazione sull’argomento ortofrutta. Il suo intento, dunque, è quello di dare maggiori informazioni a riguardo affinché tutti i presenti all’iniziativa vengano a conoscenza delle molteplici proprietà benefiche presenti all’interno di frutta e verdura, auspicandosi che essi decidano di apportarle alla propria alimentazione.

Alfonso Esposito ha affermato che, con immensa soddisfazione, l’iniziativa Fruit & Salad on the beach ogni anno è sempre più attesa dai giovani bagnanti i quali prendono parte alle attività proposte dal progetto con notevole entusiasmo. Grazie a giochi sportivi divertenti e quiz inerenti alla sana alimentazione, egli si augura che i giovani comprendano più facilmente l’importanza di assumere uno stile di vita sano per favorire la salvaguardia del loro benessere.

Gennaro Velardo sostiene che questa campagna di sensibilizzazione sia una garanzia, poiché ogni anno riscuote consensi sia da parte dei bambini partecipanti, che dei genitori, i quali apprezzano particolarmente i contenuti proposti dal progetto. Per il direttore AOA Fruit & Salad on the beach ricopre un ruolo fondamentale in quanto propone uno stile di vita e un’alimentazione a cui i giovani, purtroppo, non sono abituati e grazie alle molteplici attività proposte dall’iniziativa, lui e le altre organizzazioni di produttori promotrici, sperano di stimolare un maggiore interesse relativamente a queste tematiche.

Tappe successive

Dopo la tappa di martedì 1° agosto prevista in Campania presso il Lido militare “Torre di mare” di Capaccio Paestum, le successive si terranno mercoledì 2 agosto al Ravello Art Hotel Marmorata di Ravello (SA), giovedì 3 agosto al Lido Cascata di Capaccio e venerdì 4 agosto al Lido La vela di Cellole (CE).