Rischio idrogeologico: Lustra programma interventi

Il Comune di Lustra, guidato dal sindaco Luigi Guerra, programma interventi di risanamento idrogeologico da attuare sul territorio comunale dove insistono fenomeni franosi e/o di dissesto.

Gli interventi in programma

L’Ente ha approvato così il progetto esecutivo relativo ai lavori di mitigazione del rischio sulla frana sulla strada variante di Rocca Cilento nei pressi del Castello di Rocca, nell’importo complessivo di € 250.000,00, di cui i cui € 198.807,44 di imponibile di cui € 194.751,66 soggetti a ribasso ed € 4.055,78 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

L’intervento in questione sarà finanziato con i fondi della legge 30 dicembre 2018, che destina contributi per investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio – annualità 2022.

Le criticità legate al rischio idrogeologico nel Cilento

Lustra punta così ad opere di risanamento idrogeologico da attuare sul territorio comunale.Le aree interne, sono costrette a fronteggiare questo problema, spesso senza le adeguate risorse per intervenire, tanti infatti sono stati i Comuni che sono risultati beneficiari di un finanziamento per procedere con i lavori.

La mitigazione del rischio connesso al dissesto idrogeologico si attua attraverso azioni finalizzate alla moderazione o riduzione delle perdite e dei danni mediante il controllo del processo e/o la protezione degli elementi esposti, riducendone la vulnerabilità.