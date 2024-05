Poste Italiane: a Capaccio Scalo annullo filatelico dedicato alla Dieta Mediterranea

In occasione dell’evento “DMED – Salone della dieta mediterranea 2024”, in programma domani, venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 maggio, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con tre bolli speciali, con la dicitura: “DMED – Salone della dieta mediterranea 2024 – 24/25/26.5.2024 – 84047 Capaccio Scalo, richiesto dal Consorzio Edamus.

Le info utili

Nei tre giorni dedicati, dalle ore 16.00 alle 21.00, sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate presso lo stand allestito nel NEXT, ex Tabacchificio, in via Cafasso 21 – 84047 Capaccio Paestum.

Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a Poste Italiane S.p.A. / U.P. Battipaglia / Sportello filatelico Via Giacomo Matteotti, 1 – 84091 Battipaglia. Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it/index.html.