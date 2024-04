Pioggia di fondi per la messa in sicurezza del territorio. Ecco tutti i comuni beneficiari nel salernitano

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato la graduatoria dei comuni beneficiari di contributi per le spese di progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva, relative ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

I finanziamenti

In Italia oltre mille enti beneficiari di risorse e tra questi molti della provincia di Salerno, tra comuni e comunità montane.

Le risorse assegnate ai centri salernitani

I Comuni ammessi a finanziamento sono: Campora (lavori di adeguamento e riqualificazione del reticolo idrografico in loc. “CARAVIELLI – SANT’ANDREA” – lavori di consolidamento versante “CROCE – CASALINE” – lavori di sistemazione idrogeologica zona Laghi), Comunità Montana Gelbison & Cervati (sistemazione idrogeologica ed ambientale messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico e delle infrastrutture intercluse nel medio alto bacino idrografico dei torrenti “SELVA DEI SANTI E VALLONE DEI LAURI” – sistemazione idrogeologica ed ambientale per la prevenzione e messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico e delle infrastrutture intercluse (strade, ponti, viadotti, e varie), alto medio versante bacini idrografici torrenti “FIUMICELLO E BAD” – sistemazione idrogeologica ed ambientale per la prevenzione e messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico e delle infrastrutture intercluse (strade, ponti, viadotti, e varie), alto medio versante bacini idrografici torrenti “MENNONIA-CARMINE E AFFLUENTI”), Salvitelle (lavori di messa in sicurezza del territorio comunale per grave dissesto idrogeologico strade comunale ” VALLINE-COSTARELLE” – lavori di messa in sicurezza del territorio comunale per grave dissesto idrogeologico della viabilità – messa in sicurezza dell’abitato del comune di Salvitelle per pericolo caduta massi Via Serra San Giacomo”), Caselle in Pittari ( interventi di mitigazione del rischio idrogeologico area in loc. Sabetta – Monte Pittari – la Rupe), Alfano ( messa in sicurezza Vallone Melillo – Rione San Pietro e Via Fontana dell’abitato di Alfano – lungo i versanti lapidei incombenti sulla S.R EX.SS 18), Novi Velia (mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza delle aree e delle infrastrutture ricadenti nel bacino imbrifero del torrente Torna – sistemazione idraulico ambientale e messa in sicurezza del bacino imbrifero del torrente Nevetano – lavori di sistemazione e messa in sicurezza idraulica ambientale del canale di adduzione della centrale idroelettrica ed aree circostanti).

E ancora: Stella Cilento ( messa in sicurezza area tra San Giovanni – Guarrazzano e Cimitero – Stella Cilento e regimentazione delle acque del vallone Molini – messa in sicurezza del territorio e della viabilità che da Stella Cilento conduce alla loc. Serra – messa in sicurezza del territorio tra Stella Cilento – Guarrazzano – San Giovanni – e dei sottobacini Fontana – Ponte – Prastia ), Bellosguardo (mitigazione del rischio idrogeologico delle aree adiacenti il centro abitato loc. Fontana Vecchia/Malandrino – aree adiacenti il centro abitato in loc. Costa dell’Olmo ), Cuccaro Vetere ( risanamento idrogeologico area Vito – Marotta – Vallone Palmento – interventi per la resilienza e messa in sicurezza dell’area urbana del comune, area castello – messa in sicurezza versanti a ridosso della strada EX SS18 all’interno del centro abitato ), Cannalonga (messa in sicurezza territorio comunale in loc. Piano D’Orria – loc. Radiche – Farazeo – loc. Levate), Roccagloriosa ( messa in sicurezza dissesti versanti est, sud, ovest del centro abitato del capoluogo – messa in sicurezza dissesti del reticolo idrografico delle acque superficiali del centro abitato del capoluogo – mitigazione rischio idrogeologico del versante nord – est del monte Bulgheria a salvaguardia dell’abitato di Acquavena ), Morigerati (messa in sicurezza di area a rischio idrogeologico), Castel San Lorenzo ( mitigazione rischio idrogeologico e regimentazione delle acque), Sanza (sistemazione versante instabile in loc. Valleraria e messa in sicurezza SP 18/B – messa in sicurezza reticolo secondario del territorio di sanza), San Giovanni a Piro (completamento ai fini turistici del collegamento infrastrutturale per il raggiungimento del capoluogo strada Capolomonte Hangar – riqualificazione idrogeologica, ambientale e turistica di Scario – interventi per il miglioramento delle funzionalità idraulica del vallone Tettarella a salvaguardia dell’abitato di Scario).

Infine Laureana (sistemazione idraulico forestale Vallone Scazzari – sistemazione idrogeologica del Versante Casaliello – Spinelli – Vetrali nella frazione Matonti), Tanagro e Alto Medio Sele ( messa in sicurezza Vallone Argiulo – Tito – Pisciolo – Palomonte – Vallone Pagliarini e Vallone Canale – area Grotta Rosse – Lavanghe e loc. Romandola), Omignano ( sistemazione idrogeologica versanti a difesa della strada comunale Piano della Chianca – risanamento idrogeologico mediante il ripristino delle reti scolanti e messa in sicurezza della Fiumara S. Lucia in prossimità della frazione Pagliarole ).