“Crescere nelle Aree Interne”: il Comune di Vallo e UNICEF Innocenti promuovono nuove strategie educative

Si è tenuto a Vallo della Lucania un importante incontro dal titolo “Crescere nelle aree interne”, promosso dal Comune e dall’UNICEF Innocenti nell’ambito del progetto “Cilento: comunità emblematica-comunità educante”. L’iniziativa, finanziata dal “Fondo per il contrasto della Povertà Educativa Minorile”, ha l’obiettivo di delineare possibili scenari di un nuovo welfare per le bambine, i bambini e gli adolescenti del Cilento.

Ricerca UNICEF e Strategie per il Futuro

Al centro dell’incontro i risultati della ricerca-studio “Le esperienze di vita di bambini, bambine e adolescenti nel contesto del Cilento interno”, condotta dall’UNICEF Innocenti in collaborazione con gli Istituti comprensivi delle aree interne (SNAI). La ricerca, sviluppata in tre anni di lavoro, offre una panoramica completa delle opportunità e delle sfide che i minori incontrano crescendo in questo territorio, caratterizzato da una bellezza naturale straordinaria ma anche da importanti sfide sociali ed economiche.

Un Nuovo Welfare per l’Infanzia

“I dati raccolti ci permettono di delineare una strategia per un nuovo welfare per l’infanzia nel Cilento”, ha affermato Alessandro Carraro, coordinatore del progetto UNICEF. “L’obiettivo è quello di contrastare la povertà educativa e promuovere il benessere dei minori, valorizzando le risorse del territorio e il ruolo delle comunità educanti”.

La Collaborazione tra Istituzioni e Terzo Settore

L’iniziativa “Cilento: comunità emblematica-comunità educante” rappresenta una prima risposta di sistema a queste esigenze. Attraverso la sottoscrizione di un Patto Educativo e la creazione di un network tra i 14 partner del progetto e le altre realtà del territorio, si punta a favorire la partecipazione e la co-progettazione di famiglie, scuole, enti pubblici e terzo settore.

Il Ruolo Strategico delle Aree Interne

Un ruolo fondamentale è svolto anche dalla riprogrammazione della strategia aree interne del Cilento Interno 2021/27, che ha già avviato importanti iniziative per il riequilibrio strutturale del territorio. Come sottolineato dal Sindaco di Vallo della Lucania, Antonio Sansone, è necessario recuperare la centralità delle comunità educanti e un’attenzione maggiore all’infanzia, spesso marginalizzata e considerata solo in relazione alla povertà educativa.

L’Impegno dell’UNICEF e le Testimonianze

L’incontro è stato arricchito dalla presenza dell’attuale Presidente del Tribunale di Napoli, Elisabetta Garzo, da sempre vicina all’impegno UNICEF e profondamente legata al Cilento. La sua testimonianza ha sottolineato l’importanza di un approccio multidimensionale al benessere dei minori e la necessità di valorizzare le potenzialità del territorio per costruire un futuro migliore per le nuove generazioni.