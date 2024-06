Metrò del Mare in Cilento: sarà un’estate con collegamenti limitati. Si parte a luglio

Metrò del Mare pronto a partire i collegamenti sanno limitati. Dal Cilento non sarà possibile raggiungere Capri, che era la tratta più attesa. Solo un lotto su tre ha ottenuto un’offerta per i collegamenti estivi marittimi in Campania. La Regione ha tentato nuovamente di assegnare contributi pubblici per attivare i collegamenti ma con esiti limitati.

Il lotto 1, relativo ai collegamenti tra Salerno, la costa del Cilento e la Costiera Amalfitana, è stato assegnato ad Alicost. I collegamenti saranno operativi solo per l’estate in corso, dall’1 luglio al 30 settembre. L’offerta di Alicost, pur risultata vincitrice, presentava alcune inesattezze rispetto alla documentazione amministrativa, che dovranno essere sanate.

I lotti 2 e 3, relativi rispettivamente alle tratte Cilento-Capri-Napoli Beverello e Napoli-Amalfi con scali intermedi, sono andati deserti. La Regione Campania dovrà ora decidere se procedere con una nuova gara o con la procedura negoziata per assegnare i contributi per questi lotti.

L’aumento dei contributi per gli operatori, rispetto alla precedente gara, non è stato sufficiente a stimolare l’interesse per tutti i lotti.

Sul caso non mancano polemiche da parte degli operatori turistici che speravano in un servizio pienamente funzionante dopo le criticità dello scorso anno.