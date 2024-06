Albanella, torna l’incubo dei ladri, prese di mira diverse abitazioni delle frazioni. Paura anche a Campagna

Gli abitanti di Albanella di nuovo in allarme a causa dell’emergenza furti. Il comune, negli ultimi mesi, è stato uno di quelli in cui si sono registrati più furti. Solo durante la notte scorsa i ladri hanno tentato di agire in due abitazioni site alla periferia di Albanella, poco distanti dal centro della frazione di Matinella.

Entrambi i colpi sono falliti a causa della tempestività dei proprietari che, udendo dei rumori sospetti, si sono svegliati mettendo in fuga i ladri.

In una delle due abitazioni, i malviventi, hanno forzato la porta con attrezzi da scasso. I residenti hanno informato le forze dell’ordine che ora cercano di risalire all’identità dei ladri. In paese, però, è tornata la paura e i residenti continuano, senza sosta, a chiedere maggiori controlli, su tutto il territorio, alle autorità competenti.

Ma l’allarme arriva anche da altre zone. A Campagna un cittadino ha denunciato di aver subito ben due furti in dieci giorni. I malviventi sono riusciti ad accedere da una finestra ma non sono riusciti a portare via niente.

Tre i ladri, uno dei quali a far da palo, chiaramente immortalati dalle telecamere di videosorveglianza presenti all’esterno dell’abitazione.