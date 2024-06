Auletta, fuga di gas in casa: non ce l’ha fatta il 78enne rimasto gravemente ferito

Non ce l’ha fatta il 78enne di Auletta, Antonio Pucciarelli, morto a causa di gravi ustioni a seguito di un incidente domestico avvenuto in località Tufariello tra Salvitelle ad Auletta. Dopo 10 giorni di agonia all’ospedale Cardarelli di Napoli, l’uomo, noto nella zona in quanto proprietario di un’azienda produttrice di olio, non ce l’ha fatta.

L’uomo era rimasto gravemente ferito dalla fiammata che si era sprigionata a seguito della fuga di gas. Immediatamente era stato trasportato dai soccorritori del 118 all’ospedale “Luigi Curto” di Polla.

Dopo le prime cure ricevute, era stato trasferito d’urgenza con un’eliambulanza all’ospedale “di Centro grandi ustioni di Napoli” a causa della gravità delle ferite.

L’esplosione aveva causato danni significativi alla stanza in cui era avvenuto l’incidente, coinvolgendo anche altri ambienti della casa e la parte esterna. Sul luogo dell’accaduto, erano intervenuti sia il personale del 118 che i Vigili del Fuoco di Sala Consilina insieme ai Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina.

Sgomento nella comunità di Auletta, così come in quella di Caggiano – paese di origine del ferito – e dell’intero territorio del Tanagro per la scomparsa dell’uomo conosciuto e benvoluto da tutti.