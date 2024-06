Capaccio Paestum: abusi edilizi, scatta il sequestro di un fabbricato

Proseguono le attività antiabusivismo da parte della Polizia Municipale di Capaccio Paestum. I controlli, eseguiti dagli uomini agli ordini del comandante Sofia Strafella, hanno consentito di sottoporre a sequestro un immobile sito in via dell’Uguaglianza.

Qui era presente un cantiere per la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione su tre livelli. Le opere, tuttavia, sarebbero risultate difformi rispetto alle autorizzazioni rilasciate. In particolare è stato accertato un piccolo ampliamento di volume e superfice dell’unità abitativa sita al primo piano; un’ulteriore ampliamento al secondo piano; una scala di accesso a quest’ultimo in disegno difforme rispetto alle previsioni. E ancora: una diversa tipologia strutturale dell’ampliamento al secondo piano con la realizzazione di una struttura in ferro e cartongesso con copertura a falda in luogo del previsto solaio piano e falda di copertura.

Nel cantiere, inoltre, gli uomini della Polizia Municipale di Capaccio Paestum avrebbero riscontrato la presenza di elementi di rischio per la sicurezza (mancanza di parapetti agli sporti, ferri, macerie e un cavo aereo in tensione della rete elettrica lasciato poggiante su una struttura in ferro). Alla luce di ciò la Polizia Municipale ha provveduto all’apposizione dei sigilli al cantiere.

Le attività degli agenti capaccesi contro il fenomeno dell’abusivismo edilizio prosegue senza sosta.