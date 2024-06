AAA… Perdifumo cerca assessore donna per rispettare le quote rosa

La nuova giunta comunale del Comune di Perdifumo, guidata dal riconfermato Sindaco Vincenzo Paolillo, ha pubblicato un avviso pubblico finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse e disponibilità ad assumere la carica di Assessore da parte di soggetti di sesso femminile, di maggiore età, residenti nel Comune di Perdifumo e che condividano gli obiettivi e le finalità dell’Amministrazione in carica e il programma politico amministrativo della stessa.

Le condizioni

L’avviso è aperto a tutte le cittadine che abbiamo la residenza nel Comune di Perdifumo e siano in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità compatibilità alla carica di consigliere e non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine entro il terzo grado del Sindaco e degli amministratori sia di maggioranza che di opposizione attualmente in carica.

Inoltre non bisognerà trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse con le funzioni connesse alla carica, tenuto conto della professione svolta o di incarichi in essere, di essere in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, non aver riportato condanne penali, non essere stata destituita o dispensata dall’impegno presso la Pubblica Amministrazione e di conoscere per esperienza diretta la realtà sociale del Comune.

I termini

Le proposte di candidature dovranno pervenire, complete di curriculum vitae e di copia del documento di riconoscimento, nonché di dichiarazione autorizzativa al trattamento dei dati personali, entro e non oltre le ore 12.00 del 20 giugno 2024.

La scelta dell’Ente è finalizzata a rispettare le regole per le quote rosa che prevedono la presenza di almeno un assessore donna in giunta; qualora nessuna dovesse rispondere all’avviso il sindaco Paolillo potrebbe decidere di comporre una squadra di soli uomini.