Strada provinciale 112 Lustra – Rutino: al via i lavori di messa in sicurezza

Dopo oltre 12 anni di disagi e pericoli, iniziano finalmente i lavori di messa in sicurezza sulla strada provinciale 112 che collega Lustra e Rutino. La frana sulla strada rappresentava un problema serio per la comunità locale, poiché aveva imposto a restringere la carreggiata proprio in prossimità di una curva.

Il Sindaco Guerra: “Un grande risultato per il nostro territorio”

Il Sindaco di Lustra, Luigi Guerra, ha espresso la sua soddisfazione per l’avvio dei lavori: “Sono lieto di annunciare questa notizia che attendevamo da tempo. La frana sulla strada provinciale 112 era un pericolo per la sicurezza di tutti. Ringrazio il Presidente della Provincia Franco Alfieri per aver ascoltato le nostre esigenze e quelle di una comunità intera. In poco più di tre anni di amministrazione, portiamo a casa un altro grande risultato per il nostro territorio.”

Un impegno concreto per la sicurezza

L’avvio dei lavori sulla strada provinciale 112 rappresenta un passo importante per la sicurezza della comunità di Lustra e Rutino. Negli anni non erano mancate polemiche per i ritardi nell’avvio dei lavori