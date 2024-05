La Polisportiva Basket Agropoli schiaccia Gragnano in gara 1

Nella prima gara della semifinale play-off, la Polisportiva Basket Agropoli surclassa il Mamba Gragnano con il risultato di 77-53. L’inizio di partita non è dei migliori per i delfini che sbagliano molto al tiro, ma Gragnano non ne approfitta, il risultato resta molto basso, fin quando non arrivano le due triple di Borrelli e anche di Di Mauro a fissare il primo quarto sul 17-12.

Secondo quarto

Nel secondo quarto la partita diventa sempre più equilibrata, gli ospiti provano a rifarsi sotto, ma la difesa dei delfini riesce a tenere botta, sul finire del quarto Gragnano accorcia le distanze, poi ci pensano Palma Marino e la tripla sull’ultimo possesso di Borrelli a piazzare il definitivo 33-26 al termine.

Nella ripresa l’Agropoli cambia marcia e inizia ad allungare il punteggio, sempre con un Borrelli in formato super, che piazza un’altra tripla, poi si aggiungono i recuperi difensivi di Susa e Palma fino a far terminare il terzo quarto sul 54-36.

L’ultimo quarto si apre a suon di triple, comincia Lepre piazzando due consecutive, poi continua Susa, permettendo all’Agropoli di dilagare su Gragnano.Inutili i tentativi degli ospiti di rientrare in partita, l’incontro termina con il risultato di 77-53.

L’obiettivo

Adesso la Polisportiva Basket Agropoli avrà la possibilità di aggiudicarsi l’accesso alle finali, nel caso dovesse battere in gara due il Mamba Gragnano.