Capaccio Paestum, lite tra extracomunitari: un ferito con arma da taglio

Attimi di paura nel primo pomeriggio nel Comune di Capaccio Paestum, dove in località Laura è avvenuta una rissa tra diversi extracomunitari. Al momento non si conoscono ancora le cause che hanno dato vita alla violenta lite.

I soccorsi

Sul posto sono prontamente giunti, con un’ambulanza, i sanitari del 118 di Capaccio Scalo che hanno prestato i primi soccorsi e successivamente hanno trasporto in ospedale un marocchino.

Indagini in corso

L’immigrato è stato colpito con un’arma da taglio, riportando diverse ferite. Sul posto anche i Carabinieri della compagnia di Agropoli, guidati dal capitano Giuseppe Colella, che ora indagano sul caso.