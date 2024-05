Agropoli: avvistati in mare i ctenofori: “invasori gelatinosi” nel Mediterraneo

C’è una nuova specie marina a popolare il Mar Mediterraneo: i ctenofori. Questi organismi trasparenti e dalla consistenza gelatinosa, simili a meduse, stanno proliferando a causa dell’aumento delle temperature e del traffico navale.

La loro presenza massiccia rappresenta una minaccia per le popolazioni ittiche, in quanto i ctenofori si nutrono di zooplancton, la stessa fonte di nutrimento degli stadi larvali dei pesci ossei. Questa competizione per il cibo può avere un impatto negativo sulla crescita e sulla sopravvivenza dei pesci, con conseguenze a catena su tutto l’ecosistema marino.

Avvistamenti in Cilento

L’avvistamento di questa specie è stato fatto nei giorni scorsi anche nel mare di Agropoli, a conferma della loro diffusione che interessa ormai anche le nostre coste.

A segnalarlo il Comitato Ambiente e Legalità. “Il cambiamento climatico è anche questo”, commentano.

Benché simili alle meduse questi animali non costituiscono un pericolo per le persone che dovessero incontrarli in acqua o a riva in quanto non possiedono cellule urticanti.

In passato anche altre specie marine aliene sono state avvistate anche nel mare del Cilento, tra le più note il granchio blu.