Eccellenza Femminile: la Dolphins Cilento chiude la stagione con un’altra goleada contro il Caserta Calcio

Con una goleada sul campo del Caserta Femminile cala il sipario sulla stagione della Dolphins Cilento. Le ragazze di mister Emiliano Tarabusi nell’ultima trasferta stagionale superano per 14 a 3 le padroni di casa e chiudono a quota 72 punti in classifica.

Il match

Sette le reti per l’attaccante Magnago, tripletta per Reina poi Romeo, De Luca, Paredes e Grecu. Terminano al secondo posto, a pari punti, la loro stagione il Giugliano Women e l’Academy Abatese. Per entrambe le compagini vittoria a tavolino nell’ultimo turno, rispettivamente con Mugnano Women e Futura Ischia. Blitz esterno della Grumese Calcio che si impone per 2 a 1 sul Sant’Antonio Abate, grazie a D’Errico e Di Fiore. Poker invece del Pegaso con il Sant’Anastasia. Per la squadra di Pontecagnano Faiano a segno Romano con una doppietta, D’Aura e Provenza.

Nell’ultima gara il Montemiletto supera l’Agorà per 1 a 0 con il sigillo di Marzia Falcone.

Risultati

Sant’Antonio Abate – Grumese Calcio 1-2

Giugliano Women – Mugnano Women 3-0

Agorà – LMM Montemiletto 0-1

Caserta Calcio – Dolphins Cilento 3-14

Academy Abatese – Futura Ischia 3-0

Pegaso – Sant’Anastasia 4-0

Classifica

Dolphins Cilento 72

Giugliano Women 67

Academy Abatese 67

Pegaso 60

Grumese Calcio 58

Sant’Anastasia 39

Sant’Antonio Abate 39

Caserta Calcio 30

Nocerina Women 29

Agorà Academy 23

Futura Ischia 19

LMM Montemiletto 18

Virtus Volla 9

Mugnano Women -2