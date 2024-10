“Detto tra Noi” in compagnia del musicista cilentano Gian Luca Nigro

Torna un nuovo appuntamento con il programma “Detto tra Noi” condotto da Antonella Agresti e Roberta Foccillo.

L’ospite della serata è il musicista originario di Laureana Cilento, Gian Luca Nigro. Una formazione musicale iniziata molto presto, quella di Gian Luca, con lo studio del pianoforte al Conservatorio di Salerno. Tanti i progetti di composizione che lo hanno portato a realizzare musiche per spettacoli teatrali, sigle e jingle anche per importanti programmi tv come MasterChef Italia, Soliti Ignoti – il ritorno, Stasera tutto è possibile, Affari Tuoi.

L’appuntamento con Detto tra Noi è ogni giovedì alle 20:40 sul canale 79 del digitale terrestre.