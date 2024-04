Eccellenza Femminile: Dolphins Cilento e Academy Abatese continuano a contendersi la vetta a suon di gol

Nella trasferta di Ischia la Dolphins Cilento ottiene un’altra vittoria.

Le ragazze di mister Emiliano Tarabusi superano per 13 a 0 le padrone di casa del Futura Ischia al “Vincenzo Rispoli”.

Triplette per Migneco e Valente, doppietta per Grecu e reti di Magnago, Lapperier, Nellini, Romeo e Boccanfuso.

Le altre gare

Risponde con una vittoria a suon di gol, 12 a 0, l’Academy Abatese contro il LMM Montemiletto.

Tris per Rocco e Sicignano, due gol per Piscopo e poi Paolillo, Adinolfi, Battimelli e un autogol.

Continua ad inseguire il Giugliano Women, che nella tana del Pegaso trova altri tre punti.

In gol Miroballo con una doppietta, Lanzetta e Uva.

Colpo esterno per 1 a 2 del Sant’Anastasia sul campo del Virtus Volla.

Il Sant’Antonio Abate ritrova il sorriso nel match con l’Agorà. A Frignano le giallorosso si impongono per 1 a 4.

Infine il Caserta Femminile rifila un poker al Mugnano, che sprofonda sempre di più in classifica.

Turno di riposo per Grumese Calcio e Nocerina Women.

Risultati

Virtus Volla – Sant’Anastasia 1-2

Futura Ischia – Dolphins Cilento 0-13

Academy Abatese – LMM Montemiletto 12-0

Caserta Femminile – Mugnano Women 4-0

Pegaso – Giugliano Women 1-4

Agorà – Sant’Antonio Abate 1-4

Classifica

Dolphins Cilento 63

Academy Abatese 58

Giugliano Women 58

Grumese Calcio 50

ASAD Pegaso 48

Sant’Anastasia 36

Sant’Antonio Abate 36

Caserta Femminile 27

FC Nocerina Women 23

Agorà 20

Futura Ischia 16

LMM Montemiletto 15

Virtus Volla 10

Mugnano Women -2