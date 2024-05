Il Sindaco di Portici non ha dubbi: nel malaugurato caso di eruzione vulcanica del Vesuvio i suoi concittadini che siano destinati al Cilento e non al Piemonte, come invece previsto dall’attuale piano di evacuazione della Protezione Civile.

Ai nostri microfoni il Sindaco Vincenzo Cuomo, spiega i motivi della sua richiesta.